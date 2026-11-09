USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

08:50, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте апта ортосунда жаан-чычын күтүлөт. Мындай алдын ала божомолду синоптиктер билдиришет.

9-ноябрда күн өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн абанын температурасы +9 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз термометр тилкелери +26 градуска чейин көтөрүлөт.

10-ноябрда түнкүсүн +8 градус болот. Күндүз абанын температурасы +18 градуска чейин жылып, күн бүркөк болот.

11-ноябрда түнкүсүн жамгыр жаап, арты карга айланышы күтүлөт жана температура баары болгону +2 градусту түзөт. Күндүз деле анча жылыбайт — +6 градуска чейин гана көтөрүлүп, жаан-чычындуу болот.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18