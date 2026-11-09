Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте апта ортосунда жаан-чычын күтүлөт. Мындай алдын ала божомолду синоптиктер билдиришет.
9-ноябрда күн өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн абанын температурасы +9 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз термометр тилкелери +26 градуска чейин көтөрүлөт.
10-ноябрда түнкүсүн +8 градус болот. Күндүз абанын температурасы +18 градуска чейин жылып, күн бүркөк болот.
11-ноябрда түнкүсүн жамгыр жаап, арты карга айланышы күтүлөт жана температура баары болгону +2 градусту түзөт. Күндүз деле анча жылыбайт — +6 градуска чейин гана көтөрүлүп, жаан-чычындуу болот.