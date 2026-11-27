Айдоочуларга эскертүү! Төө-Ашууда кар жаап, туман түштү
Чүй облусундагы Төө-Ашууда кар жаап, туман түшкөндүктөн, айдоочуларга жолдо этият болуу эскертилди. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди.
Маалыматка ылайык, айдоочуларга жол эрежелерин так сактоо, унаалардын ортосундагы аралыкты кармоо жана дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу сунушталды.
Учурда № 9 Жол эксплуатациялоо ишканасынын кызматкерлери жолду кардан тазалоо жана кум себүү иштерин жүргүзүүдө.
Жол кыймылына чектөө киргизилген жок, унаалардын өтүүсү ачык.