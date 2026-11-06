USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Айдоочулардын эсине! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүү коркунучу бар

12:05, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Тоолуу райондордо 6-ноябрдан 8-ноябрга чейин кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.

Маалыматка ылайык, жаап өткөн жана түзүлгөн карга байланыштуу аталган жолдун 74-90-чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу бар. Ошондой эле жолдор тайгак болуп, муз тоңушу күтүлөт.

Ушуга байланыштуу айдоочуларга унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоо жана жолдо этият болуу сунушталат.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18