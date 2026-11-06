Айдоочулардын эсине! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүү коркунучу бар
12:05, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тоолуу райондордо 6-ноябрдан 8-ноябрга чейин кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.
Маалыматка ылайык, жаап өткөн жана түзүлгөн карга байланыштуу аталган жолдун 74-90-чакырымдарында кар көчкү түшүү коркунучу бар. Ошондой эле жолдор тайгак болуп, муз тоңушу күтүлөт.
Ушуга байланыштуу айдоочуларга унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоо жана жолдо этият болуу сунушталат.