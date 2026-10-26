Ай аягында бишкектиктерди эмне күтөт? 26–28-октябрга карата аба ырайы
08:45, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бишкекте жуманын башында жаан-чычын күтүлбөйт. Синоптиктер ушундай алдын ала божомол беришүүдө.
26- октябрда күн кубулуп турат. Түнөсүн -2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Күндүз термометрдин көрсөткүчү +15 градуска чейин көтөрүлөт.
27-октябрда түнкүсүн +1 градус, күндүз +15 градуска чейин болору болжолдонууда.
28-октябрда аба ырайы олуттуу өзгөрбөйт. Түнкүсүн +2 градус, күндүз абанын табы +17 градуска чейин жылыйт.