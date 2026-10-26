USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Ай аягында бишкектиктерди эмне күтөт? 26–28-октябрга карата аба ырайы

08:45, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте жуманын башында жаан-чычын күтүлбөйт. Синоптиктер ушундай алдын ала божомол беришүүдө.

26- октябрда күн кубулуп турат. Түнөсүн -2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Күндүз термометрдин көрсөткүчү +15 градуска чейин көтөрүлөт.

27-октябрда түнкүсүн +1 градус, күндүз +15 градуска чейин болору болжолдонууда.

28-октябрда аба ырайы олуттуу өзгөрбөйт. Түнкүсүн +2 градус, күндүз абанын табы +17 градуска чейин жылыйт.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18