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В Нарыне новый мэр

Мэром Нарына избран Эмил Алымкулов.  

По данным муниципалитета, сегодня состоялась сессия горкенеша.

Эмил Алымкулов - член СДПК. Его выдвинула коалиция большинства. Его оппонента Рахата Адиева выдвинула фракция «Республика – Ата Журт» - единственная не вошедшая в альянс.

За кандидатуру Алымкулова проголосовали 22 из 31 депутата городского кенеша. Восемь депутатов отдали голоса за Рахата Адиева. Один депутат высказался против всех.

51-летний Эмил Алымкулов ранее занимал посты акима Ак-Талинского района и заместителя губернатора Нарынской области.

Напомним, в Нарынский городской кенеш избраны пять партий. СДПК получила 12 мандатов, «Ала-Тоо ынтымагы» – 6, «Республика – Ата Журт» – 5, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» – по 4.
Ссылка: https://24.kg/kadry/43942/
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