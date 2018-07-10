В Кыргызстане создают международный индустриальный парк за $150 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Руководитель ведомства Уланбек Рыскулов и глава Ассоциации строительных и отделочных материалов провинции Гуандун, директор ОсОО «Тангуань» Фан Лань подписали меморандум.

Документ подразумевает сотрудничество сторон в продвижении проекта по созданию международного индустриального парка строительных материалов, мебели, электроники и бытовой техники на территории Кыргызстана.

В инвестиционный проект вложат $150 миллионов и реализуют в течение пяти лет.