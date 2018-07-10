11:46
USD 68.36
EUR 80.46
RUB 1.09
Экономика

В Кыргызстане создают международный индустриальный парк за $150 миллионов

В Кыргызстане создают международный индустриальный парк за $150 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Руководитель ведомства Уланбек Рыскулов и глава Ассоциации строительных и отделочных материалов провинции Гуандун, директор ОсОО «Тангуань» Фан Лань подписали меморандум.

Документ подразумевает сотрудничество сторон в продвижении проекта по созданию международного индустриального парка строительных материалов, мебели, электроники и бытовой техники на территории Кыргызстана.

В инвестиционный проект вложат $150 миллионов и реализуют в течение пяти лет.
Ссылка:
просмотров: 754
Версия для печати
Популярные новости
Предпринимателю облегчили жизнь. В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше можно купить патент онлайн Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн
Кыргызский сом вошел в&nbsp;число самых устойчивых валют стран бывшего СССР Кыргызский сом вошел в число самых устойчивых валют стран бывшего СССР
Фискализация налогов. Как получить миллионы и&nbsp;потерять миллиарды Фискализация налогов. Как получить миллионы и потерять миллиарды
Где эффект? Кыргызстан получает кредиты на&nbsp;экономически невыгодные проекты Где эффект? Кыргызстан получает кредиты на экономически невыгодные проекты
Бизнес
О&nbsp;масштабных работах по&nbsp;улучшениям в&nbsp;сети сообщает Мобильный оператор&nbsp;О! О масштабных работах по улучшениям в сети сообщает Мобильный оператор О!
Acıbadem: уникальный комплекс услуг в&nbsp;современном медицинском центре Acıbadem: уникальный комплекс услуг в современном медицинском центре
Сэкономьте на&nbsp;мобильной связи MegaCom до&nbsp;1&nbsp;440 сомов Сэкономьте на мобильной связи MegaCom до 1 440 сомов
Звони на&nbsp;мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО! Звони на мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО!