Минэкономики Кыргызстана разрабатывает положение об индустриальных парках

Министерство экономики объявило о начале разработки проекта постановления кабмина «Об утверждении положения об индустриальных парках». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ направлен на стимулирование экономического роста регионов, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Целью разработки проекта является создание условий для развития производственных и инновационных кластеров, повышения конкурентоспособности местных предприятий и улучшения инфраструктуры для ведения бизнеса. Проект также разработан в целях реализации статей 27 и 28 Закона «О технологических парках».

В уведомлении о разработке проекта Минэкономики обозначило ряд проблем, которые призвано решить создание индустриальных парков:

Отсутствие современной инфраструктуры. Нехватка качественной инфраструктуры (дорог, энергетических сетей, водоснабжения, канализации, логистической инфраструктуры) сдерживает развитие бизнеса.

Высокие операционные и административные издержки. Предприятия сталкиваются с высокими расходами на инфраструктуру и административные процедуры.

Нехватка рабочих мест и квалифицированных кадров. Во многих регионах наблюдаются высокая безработица и дефицит квалифицированных специалистов.

Недостаток инвестиций и низкий уровень предпринимательской активности. Низкий уровень инвестиций и отсутствие доступа к необходимым ресурсам тормозят развитие бизнеса.

Экологические риски. Промышленное производство может негативно влиять на окружающую среду.

Низкий уровень технологических инноваций. Недостаток инноваций и устаревшие производственные мощности снижают конкурентоспособность предприятий.

Для решения этих проблем предлагаются:

создание современной инфраструктуры для бизнеса;

предоставление налоговых льгот и субсидий;

программы подготовки и переподготовки кадров;

внедрение инноваций и модернизация производства;

использование экологически чистых технологий;

развитие кластеров и региональная экономическая диверсификация.

Ожидается, что создание индустриальных парков принесет значительные экономические, социальные и экологические выгоды, включая рост экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций и улучшение качества жизни.

Среди возможных неблагоприятных последствий указаны риски монополизации, экологические проблемы, перегрузка инфраструктуры и зависимость от внешних факторов. Для их минимизации планируются четкие экологические стандарты, механизмы контроля за конкуренцией и поддержка малого и среднего бизнеса.

Регулирование затронет широкий круг предпринимателей, включая малый и средний бизнес, крупные компании, стартапы, логистические и перерабатывающие предприятия.

Предполагается, что создание индустриальных парков приведет к снижению операционных расходов, предоставит налоговые льготы и субсидии, обеспечит улучшение инфраструктуры и повышение эффективности. Дополнительные расходы, связанные с арендой, модернизацией и инвестициями, будут компенсированы долгосрочными экономическими выгодами.

Министерство экономики и коммерции приглашает заинтересованных лиц к обсуждению проекта и сбору предложений.