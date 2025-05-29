Новые правила для индустриальных парков приняли в Кыргызстане

В Кыргызстане вступает в силу новое положение об индустриальных парках. Оно должно упорядочить их создание и работу в соответствии с Законом «О технологических парках». Положение устанавливает требования к самим паркам, управляющим компаниям и предприятиям-резидентам.

Курировать процесс создания и поддержки индустриальных парков будет кабинет министров. Именно он займется определением управляющей компании для каждого парка, выделением ей земельных участков и заключением инвестиционных соглашений с ними. Условия же работы для предприятий-резидентов в парках будут регламентировать индивидуальным договором, заключенным между управкомпанией и каждым резидентом.

Справка 24.kg Индустриальный парк – это особый вид территорий, предназначенный для организации и открытия новых предприятий производственного типа. На данных площадях должно быть все необходимое: оптимальная инфраструктура, специализированные помещения, земли промназначения.

Новое положение вводит также понятийные термины:

Управляющая компания – это юридическое лицо, ответственное за управление парком, привлечение резидентов, предоставление услуг и обслуживание инфраструктуры.

Резидентом может стать как местное, так и иностранное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ведущий производственную деятельность на территории парка на основании договора с управляющими компаниями.

Территория индустриального парка включает земельные участки с необходимой коммунальной (энерго-, водо-, газоснабжение, связь), транспортной (дороги) и промышленной (здания и сооружения) инфраструктурой.

К индустриальным паркам предъявляется ряд строгих требований:

Их территория должна быть четко определена, с границами по кадастровым участкам, которые должны быть смежными или находиться на расстоянии не более двух километров друг от друга, пригодными для размещения промышленных объектов и свободными от юридических обременений.

Не менее 50 процентов площади парка должно быть предназначено для производственной деятельности резидентов.

Обязательно наличие транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами.

Коммунальная инфраструктура должна обеспечивать электроэнергией (не менее 2 мегаватт с резервом), газом и/или теплом, водой и канализацией, а также доступом к интернету.

Перед созданием парка проводится оценка рисков с разработкой мер по их минимизации, обеспечиваются пожарная безопасность и гражданская защита.

Определены критерии, которым должны соответствовать управляющие компании:

директор несет личную ответственность за деятельность фирмы и ежеквартально отчитывается перед кабмином;

компания должна быть зарегистрирована в Кыргызстане, состоять на налоговом учете и не иметь права заниматься собственным производством на территории парка, за исключением производства ресурсов для нужд самого парка;

для прозрачности управляющая компания ведет открытый реестр резидентов и специализированный сайт с подробной информацией о парке, самой фирме, инфраструктуре, резидентах, свободных площадях, условиях размещения и услугах.

Задачи управляющей компании обширны:

она предоставляет резидентам в аренду объекты инфраструктуры;

обеспечивает их энергоресурсами и коммунальными услугами;

поддерживает работу общей инфраструктуры;

выступает инвестором и застройщиком парка;

привлекает финансирование и оказывает содействие резидентам.

Управляющую компанию наделили правами заключать инвестиционные соглашения, оказывать платные услуги (консультационные, юридические и другие), страховать объекты, контролировать выполнение резидентами обязательств, инициировать лишение статуса резидента или расторжение договоров через суд, модернизировать инфраструктуру парка.