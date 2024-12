ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря

8 декабря в Кыргызстане состоится долгожданное открытие первого блока торгового комплекса Silk Way Made in KG, находящегося на территории индустриального парка Silk Way. Это первый и крупнейший многофункциональный комплекс в Центральной Азии площадью 70 гектаров.

Что ждет гостей в день открытия?

8 декабря станет праздником для всех посетителей!

Бесплатные угощения: плов, куурдак, самсы, прохладительные напитки, сладости и мороженое.

плов, куурдак, самсы, прохладительные напитки, сладости и мороженое. Развлекательные зоны: фотозона в форме юрты с национальными реквизитами, дартсбол, армрестлинг, мыльное шоу, поролоновое шоу, игровые зоны для детей и взрослых.

фотозона в форме юрты с национальными реквизитами, дартсбол, армрестлинг, мыльное шоу, поролоновое шоу, игровые зоны для детей и взрослых. Цирковая программа: жонглеры, эквилибристы, шоу хулахупов, клоуны и выступления на моноцикле.

жонглеры, эквилибристы, шоу хулахупов, клоуны и выступления на моноцикле. Контактный зоопарк: большая змея, ящерицы, кролики, черепахи, морские свинки и другие животные.

Апогеем открытия станет завораживающее пиротехническое шоу — это 10 минут яркого, необычного и впечатляющего фейерверка!

Первый блок торгового комплекса Silk Way Made in KG имеет площадь 43 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размером шести футбольных полей!

Для удобства посетителей здесь располагается фуд-корт площадью 5 тысяч квадратных метров, что сравнимо с двумя олимпийскими бассейнами.

В отдельную зону выделен мусульманский ряд площадью 2 тысячи квадратных метров — это сопоставимо с размерами небольшого парка.

Проект реализован в рамках государственной программы по развитию текстильного и швейного производства.

Индустриальный парк Silk Way — это не просто место для торговли и производства. Это уникальная платформа, объединяющая кыргызстанских производителей под брендом Made in KG и создающая новые возможности для бизнеса и покупателей.

Приходите 8 декабря и станьте частью этого исторического события!

Наш адрес: город Бишкек, улица Алма-Атинская, 1/1.

Начало в 12.00.

