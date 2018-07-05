Кыргызский сом вошел в число самых устойчивых валют стран бывшего СССР

Аналитики экономического издания Bloomberg рассчитали, как изменилась стоимость национальных валют стран бывшего СССР за последние полгода. Кыргызский сом вошел в число самых стабильных.

По итогам первого полугодия 2018 года сильнее всего подешевел российский рубль (на 8,64 процента), а укрепилась украинская гривна (на 7,14 процента). В сообщении отмечается, что российский рубль впервые за пять лет показал наихудшую динамику среди валют стран бывшего СССР.

Кыргызский сом вошел в четверку стран, которые показали наибольший рост. После Украины положительную динамику продемонстрировали грузинский лари (укрепился на 6,1 процента), молдавская лея (укрепилась на 1,69 процента) и кыргызский сом (укрепился на 1,14 процента).

«Что касается Казахстана и Беларуси, членов ЕАЭС, для которых Россия является главным торговым партнером, то их валюты почувствовали на себе последствия апрельских санкций США», — говорится в сообщении.