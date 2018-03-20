Горнорудный комбинат в Кара-Балте может заработать в ближайшее время

Кара-Балтинский горнорудный комбинат (ОАО «КГРК») может заработать в ближайшее время. Об этом сообщили в Горно-металлургическом профсоюзе.

По его данным, руководство ОАО «КГРК» договорилось с канадскими инвесторами о сотрудничестве по разработке урановых месторождений Таш-Булак и Кызыл-Омпуль. Благодаря этому удастся значительно увеличить объемы производства и выйти на получение прибыли.

«Главное, чтобы в стране была стабильность и благоприятная инвестиционная среда. Уже состоялись переговоры профсоюзов с руководством предприятия по перспективам развития компании и заключению коллективного договора на предстоящие три года», — отметили в профсоюзе.

Напомним, в феврале 2016 года Кара-Балтинский горнорудный комбинат полностью остановил производство. Рабочих распустили в неоплачиваемые отпуска без содержания. Причиной остановки завода стало отсутствие сырья.

ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» специализируется на переработке урановых концентратов. В 2007-м российский холдинг «Урал Платина», входящий в группу компаний «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, купил госпакет в 72,28 процента акций КГРК примерно за $1,8 миллиона. С ноября 2015 года основное производства ОАО простаивает из-за отсутствия заказов из Казахстана. Завод «НацКазПром» остановил производство и разорвал с КГРК договор на переработку химконцентратов природного урана.