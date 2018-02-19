Банковская тайна. Кто может разглашать и что за это будет

В Национальном банке ИА «24.kg» рассказали, что относится к банковской тайне и кто несет ответственность, если банковскую тайну озвучили.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) возбудила уголовное дело в отношении журналиста Эльнуры Алкановой. Ее обвиняют в разглашении банковской тайны. Журналисту может грозить до 3 лет лишения свободы. Адвокат Эльнуры Алкановой считает, что обвинение незаконно.

Сразу оговоримся, что комментировать уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой в НБ КР не могут. Но согласились рассказать, как обстоит дело с юридической точки зрения.

1 Кто является субъектом банковской и коммерческой тайны? Согласно статье 129 закона о Национальном банке, банках и банковской деятельности, банковская тайна — это любые сведения, которые переданы клиентом банку либо созданы банком, возникли в связи с отношениями банка с клиентом, включая их преддоговорные отношения, в ходе осуществления банковской деятельности.

2 Что не является банковской тайной? — легитимная публичная информация, находящаяся в соответствии с законодательством в свободном доступе;



— информация консолидированного характера, не позволяющая идентифицировать клиента банка;



— информация о связанных с банком лицах в пределах, определяемых Национальным банком.

3 В каких случаях банк вправе предоставить данные, являющиеся банковской тайной? Банк может дать такие данные любым лицам с письменного согласия клиента. Банк обязан предоставлять Национальному банку любую информацию, составляющую банковскую тайну. Нацбанк вправе предоставить информацию, составляющую банковскую тайну, правительству для защиты государственных интересов, а также для банковского надзора центральным банкам либо надзорным органам других государств и иным лицам в порядке, предусмотренном законом.

4 А когда данные, составляющие тайну, предоставляются без согласия клиента? Информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банком без письменного согласия клиента:



— суду;



— уполномоченному госоргану по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;



— налоговой инспекции;



— кредитным бюро;



— наследникам (правопреемникам) клиента или их законным представителям при представлении документов, подтверждающих права наследования (правопреемства);



— государственным нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков на основании официального запроса.



— иным лицам на основании судебного акта.

5 А если речь идет о коммерческой тайне? Согласно закону о коммерческой тайне ее объектами являются преднамеренно скрываемые экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Охрана этих сведений связана с интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности хозсубъекта.



Содержание и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяются субъектами предпринимательства. Вопрос отнесения сведений об аффилированных лицах коммерческого банка и связанных с ним лиц к коммерческой тайне не входит в компетенцию Национального банка.

6 Кто отвечает в случае разглашения: тот, кто озвучил данные, или тот, кто их передал? Банк, а также любые иные лица, которым предоставлена и(или) раскрыта информация, составляющая банковскую тайну, обязаны обеспечить ее надлежащую защиту и конфиденциальность.



Защита и конфиденциальность обеспечиваются посредством принятия адекватных организационных, правовых и технических мер по надлежащему хранению, использованию, передаче, раскрытию и защите от несанкционированного доступа к информации, составляющей банковскую тайну.