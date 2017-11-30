Акенеев: Ситуация на кыргызско-казахской границе бросает тень на весь ЕАЭС

Ситуация на кыргызско-казахской границе бросает тень на весь ЕАЭС. Об этом сегодня в ходе видеоконференции с Астаной сообщил доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев.

По его словам, сейчас страдает экономика Кыргызстана, Казахстана, а также России.

КР и РК – две братские республики, ближе друг другу которых нет. Главное сейчас – не переступить черту. Мы должны эту 1,5-2-месячную напряженность быстро снять и доказать, что мы близкие страны. Жумакадыр Акенеев

«Не хочу углубляться в то, что нарушаются налоговые или таможенные процедуры. Я хочу сказать о том, что до 10 октября 2017 года спокойно все машины проходили, особенно наша мясо-молочная продукция пересекала границу без проблем. Тараз, Алматы наждаются в наших товарах. Мы, в принципе, тоже можем найти рынки сбыта. Но зачем? Когда Казахстан рядом — руку протяни», — добавил экономист.

Он отметил, что глава РК Нурсултан Назарбаев прав, говоря: «Президенты приходят и уходят, а народы остаются». «Сейчас у нас новый президент — Сооронбай Жээнбеков. И, насколько я знаю, Назарбаев поздравил его с избранием и днем рождения. Жээнбеков ответил, а на своей первой пресс-конференции сказал, что относится с уважением к Казахстану и казахскому народу. Надо оттолкнуться именно от этой точки и решить возникший вопрос», — резюмировал Жумакадыр Акенеев.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к переговорам с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.