Экономика

Дефицита топлива в Кыргызстане не ожидается — Минэкономики

В Кыргызстане не ожидается дефицита горюче-смазочных материалов. Цены и объемы поставок топлива находятся под постоянным контролем государственных органов. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, ведомства ведут работу по обеспечению ГСМ в период весенне-полевых работ, чтобы аграрии были полностью обеспечены необходимым топливом.

Сейитов добавил, что для сельхозпроизводителей уже установлены предельно допустимые цены на топливо, по которым они могут его приобретать.

Также власти учитывают внешние риски, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, которая может повлиять на мировые рынки энергоресурсов. По словам замминистра, проводится работа, чтобы возможный кризис не сказался на Кыргызстане, в том числе с точки зрения логистики и цен.

Основным поставщиком топлива для страны остается Российская Федерация. Как отметил Сейитов, между странами действуют квоты, и российская сторона традиционно гарантирует поставки ГСМ на кыргызский рынок.

«У нас есть уверенность, что в течение всего периода рынок будет обеспечен необходимым объемом ГСМ», — подчеркнул он.
