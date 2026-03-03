09:44
Рубль продолжает дешеветь, тенге пошел в рост. Курс валют на 3 марта

Фото из интернета. Казахстанский тенге после падения вновь заметно подорожал

Евро и казахский тенге подорожали, а российский рубль и китайский юань — подешевели. Доллар США на прежних позициях. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2478 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,86 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1358 сома (снижение на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,117 сома, продажа — 1,151 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1758 сома (рост на 0,92 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,156 сома, продажа — 0,1855 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7522 сома (снижение на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13 сомов.

  • Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
