Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций в отношении стран, которые помогают России обходить ограничения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

На этой неделе в рамках подготовки 19-го пакета санкций главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене и обсудят варианты новых ограничений, уточняется в статье.

Предполагается, что чиновники ЕС рассмотрят применение так называемого инструмента противодействия обходу санкций, принятого в 2023 году, но до сих пор не применявшегося.

Этот механизм позволяет запретить экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

По словам источников, ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского нефтегазового и финансового секторов, а также дополнительных ограничений импорта и экспорта российских товаров.

Bloomberg отмечает, что Евросоюз исторически «не склонен» вводить вторичные санкции, но, вероятно, блок исчерпал свои возможности ограничений, направленных непосредственно против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анансировала ужесточение мер.