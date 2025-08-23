10:47
Экономика

Золото вернулось домой. Как нас пугали канадцы и что из этого вышло

Три года назад крупнейшее золоторудное месторождение Кумтор полностью перешло в собственность Кыргызстана.

В мае 2021 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ввел на месторождении временное внешнее управление, отстранив канадскую Centerra Gold. В июле 2022-го стороны пришли к соглашению, Centerra вышла из проекта и Кыргызстан наконец стал полноправным хозяином своего же богатства.

Крах, удар, коллапс

Почти три десятилетия после распада Советского Союза и «парада суверенитетов» Кыргызская Республика, страна с внушительными золотыми запасами, оставалась бедным и зависимым государством.

Это ощущение тотальной несправедливости и когнитивного диссонанса (состояния дискомфорта, внутреннего конфликта, вызванного противоречиями. — Прим. 24.kg) постоянно создавало ажиотаж вокруг Кумтора. Митинги и протесты, обсуждения в парламенте, круглые столы и тематические конференции, но, честно говоря, в то, что ситуация с Кумтором может измениться, верили единицы.

В большинстве своем продажная политическая элита того периода заботилась преимущественно о собственном кармане и быстро научилась ловко договариваться с канадцами.

В результате «верхушка» богатела, страна в целом теряла свои проценты в проекте, а от народа канадские инвесторы «отделывались» бюджетными социальными проектами и громким пиаром. Когда к власти пришел Садыр Жапаров в то, что у него получится, как он и обещал, вернуть Кумтор народу, тоже верилось с трудом.

Тем более что канадцы, искушенные в медиа коммуникациях, сразу пошли в атаку. Со всех сторон, через СМИ, экспертов — экономистов, экологов, местных и внешних начала проводиться кампания, целью которой было внушить всем, что национализация Кумтора — это мощный удар по Кыргызстану. Что все инвесторы разбегутся, а новые никогда не придут. Что местные кадры не имеют нужных навыков, чтобы управлять таким производством, Кумтор немедленно встанет и в бюджете образуется «дыра». Что Кыргызскую Республику ждут международные суды, которые она стопроцентно проиграет и будет вынуждена платить многомиллионные штрафы канадской стороне. Что люди, работающие на Кумторе, начнут терять работу и это вызовет социальные протесты.

В какой-то момент общественное мнение, действительно, начало колебаться и демонстрировать скепсис. Однако под напором новой власти даже изощренные канадцы в конце концов «включили заднюю».

«Ажыдаар» оказался ненастоящим

В 2021 году государство взяло Кумтор под свой контроль. И выяснилось, что «страшилки» о крахе без иностранцев — миф. «Ажыдаар», которым так пугали, оказался ненастоящим. Никаких массовых увольнений, никаких международных судов, никакой «дыры в бюджете».

Наоборот, за три года после национализации доход от Кумтора в бюджет составил почти миллиард долларов. То есть больше, чем за все предыдущие десятилетия.

За 28 лет Кыргызстан получил всего около 100 миллионов долларов дивидендов. Это ничтожная доля по сравнению с богатствами, которые вывозились.

В то время как с 2022 по 2025 год Кумтор дал 441 миллион долларов дивидендов.

Кроме того, сегодня «каждый сом, заработанный Кумтором, остается в Кыргызстане.
Он работает на дороги, школы и будущее наших детей», — подчеркивают в правительстве.

Главное, что получил Кыргызстан

Несмотря на то что вклад Кумтора в экономику страны остается значительным — около 12 процентов ВВП и треть всех доходов бюджета, находятся критики, утверждающие, что сегодня наблюдается снижение объемов добычи золота и, как следствие, падение выручки. Но, как пояснил в интервью 24.kg председатель совета директоров «Кумтор Голд Компани» Болотбек Идирисов, снижение добычи и, как следствие, реализации вызваны естественными причинами и имеют временный характер. Содержание золота в добываемой руде — это не постоянная величина и она меняется год от года.

«Так в тонне руды, произведенной в 2017 году, содержание золота составляло 2,12 грамма, а в 2020-м — 6,64 грамма. В прошлом году в тонне руды этот показатель зафиксирован на уровне 2,27 грамма золота», — подкрепил свои доводы примером Болотбек Идрисов.
Кстати, в истории Кумтора уже были периоды, когда объем добычи золота снижался почти в два раза. Причем это были годы, следовавшие один за другим: в 2011-м на Кумторе было добыто 18,1 тонны золота, а в 2012 году, эта цифра едва достигла 9,8 тонны.
Кроме того, сейчас на месторождении активно разрабатывается проект подземной добычи руды с более высоким содержанием золота.

Плюс геологическая разведка выявила дополнительные 147 тонн золота, увеличив общий запас до 261 тонн, хотя еще недавно эта цифра была на уровне 127 тонн.

В общем, по утверждению экспертов, с учетом геологических особенностей региона и при грамотном управлении месторождения хватит на «сто лет».

Но главное, что дала стране национализация Кумтора, измеряется не в унциях золота.

Сегодня Кыргызстан впервые за годы независимости сам решает, как управлять своим стратегическим ресурсом. Так что в нашем случае национализация Кумтора — это не только про деньги. Это про достоинство и право быть хозяином своей земли.
