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Экономика

Китай строит в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 миллиардов

Китай начал строить в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 миллиарда. Строительство гидроэлектростанции начато в нижнем течении реки Ярлунг-Цанпо на юго-востоке Тибета, сообщает агентство «Синьхуа».

агентства «Синьхуа»
Фото агентства «Синьхуа»

Соответствующее поручение было дано премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Общий объем инвестиций в строительство мегаплотины составит около $167 миллиардов.

По подсчетам строительной компании Power China, гидроэлектростанция сможет ежегодно вырабатывать 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, которая будет в основном экспортироваться за пределы Тибета. У крупнейшей на данный момент ГЭС планеты — китайской «Санься» («Три ущелья») на реке Янцзы проектная мощность составляет 22,4 миллиона киловатт, тогда как проектная мощность новой станции составит 60 миллионов киловатт.

Как отмечает Bloomberg, проект может стать источником напряженности в отношениях между Китаем и Индией, поскольку река Ярлунг-Цанпо протекает через спорный район Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии — Ганг. Власти Индии и Бангладеш опасаются, что работа ГЭС может провоцировать наводнения или приводить к дефициту воды ниже по течению.

Кроме того, в регионе расположены национальный природный заповедник и один из самых богатых по биоразнообразию районов страны. Китайские экологи обеспокоены необратимыми последствиями, к которым приведет строительство плотины в этом регионе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336863/
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