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Экономика

Торговая война. Введенные Трампом пошлины сохранят независимо от решения суда

США сохранят введенные президентом Дональдом Трампом пошлины независимо от решения суда, заявил министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

Он также назвал глупым решение федерального суда Соединенных Штатов по делам международной торговли о блокировке импортных пошлин.

«Будьте уверены, пошлины никуда не денутся. У него (главы Белого дома. — Прим. ред.) так много других полномочий, что даже в самых странных и необычных обстоятельствах мы просто будем обращаться к различным иным полномочиям», — сказал министр.

Напомним, ранее Федеральный апелляционный суд восстановил действие пошлин на импорт, введенных американским лидером Дональдом Трампом. Это произошло на следующий день после того, как Федеральный суд по вопросам международной торговли США посчитал незаконными пошлины и заблокировал действие большинства из них.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

В ответ КНР также ввела 34-процентные пошлины на американские товары.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331152/
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