Торговая война. США и КНР сели за стол переговоров о пошлинах: первые итоги

В Швейцарии 10 мая прошел первый раунд переговоров по тарифам между официальными лицами США и Китая.

Глава Белого дома заявил, что встреча прошла «в дружеской, но конструктивной манере», цель — «чтобы КНР открылась для американского бизнеса» на благо обеих стран. Об этом написал он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп также отметил, что на торговых переговорах с Китаем достигнут «большой прогресс». «Очень хорошая встреча с КНР сегодня в Швейцарии. Многое обсуждалось, многое согласовывалось», — добавил он.

В переговорах в Женеве участвовали министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. С китайской стороны, по данным CCTV, присутствовал вице-премьер Хэ Лифэн.

Переговоры продолжатся сегодня.

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает на «заключение большой сделки для Америки». Он также допустил возможность снизить пошлины для Китая до 80 процентов.

Глава Минфина в интервью Fox News в то же время заявил, что переговоры будут сосредоточены на снижении напряженности, а не на крупной торговой сделке. Министр торговли Говард Уильям Лютник сказал Fox News, что «нет никаких шансов», что тарифы будут полностью приостановлены, независимо от результата переговоров. Если они пройдут успешно, пошлины «снизятся до человеческого уровня», пояснил он.

Пекин призвал Вашингтон к «искренности» на переговорах.

«Если вы говорите одно, а делаете другое или даже пытаетесь продолжать принуждать и шантажировать под видом переговоров, КНР никогда не согласится, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения», — заявило Министерство коммерции страны.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.