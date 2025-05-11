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Экономика

Торговая война. США и КНР сели за стол переговоров о пошлинах: первые итоги

В Швейцарии 10 мая прошел первый раунд переговоров по тарифам между официальными лицами США и Китая.

Глава Белого дома заявил, что встреча прошла «в дружеской, но конструктивной манере», цель — «чтобы КНР открылась для американского бизнеса» на благо обеих стран. Об этом написал он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп также отметил, что на торговых переговорах с Китаем достигнут «большой прогресс». «Очень хорошая встреча с КНР сегодня в Швейцарии. Многое обсуждалось, многое согласовывалось», — добавил он.

В переговорах в Женеве участвовали министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. С китайской стороны, по данным CCTV, присутствовал вице-премьер Хэ Лифэн.

Переговоры продолжатся сегодня.

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает на «заключение большой сделки для Америки». Он также допустил возможность снизить пошлины для Китая до 80 процентов.

Глава Минфина в интервью Fox News в то же время заявил, что переговоры будут сосредоточены на снижении напряженности, а не на крупной торговой сделке. Министр торговли Говард Уильям Лютник сказал Fox News, что «нет никаких шансов», что тарифы будут полностью приостановлены, независимо от результата переговоров. Если они пройдут успешно, пошлины «снизятся до человеческого уровня», пояснил он.

Пекин призвал Вашингтон к «искренности» на переговорах.

«Если вы говорите одно, а делаете другое или даже пытаетесь продолжать принуждать и шантажировать под видом переговоров, КНР никогда не согласится, не говоря уже о том, чтобы пожертвовать своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения», — заявило Министерство коммерции страны.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 государств на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее КНР предупредила страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против Китая в торговой войне, о контрмерах. КНР не принимает сделки, которые могут ущемлять ее интересы со стороны других государств, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции республики.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328593/
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