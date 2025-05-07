Торговая война. Китай согласился на переговоры с США по импортным пошлинам

Китай согласился на переговоры с США по импортным пошлинам. Вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн во время своего визита в Швейцарию с 9 по 12 мая проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщило Министерство коммерции КНР.

Ранее американская сторона выразила готовность вести диалог по тарифам и связанным с ними вопросам по нескольким каналам.

«После тщательной оценки сообщений США Китай решил взаимодействовать с американской стороной, принимая во внимание мировые ожидания, национальные интересы и призывы американской промышленности и потребителей», — говорится в заявлении ведомства.

При этом подчеркнуто, что КНР «не будет стремиться достичь какого-либо соглашения ценой принесения в жертву своих принципов или дела международной справедливости и правосудия», а если «Китай будет вынужден сражаться, он будет сражаться до конца».

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.