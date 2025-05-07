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Экономика

Торговая война. Китай согласился на переговоры с США по импортным пошлинам

Китай согласился на переговоры с США по импортным пошлинам. Вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн во время своего визита в Швейцарию с 9 по 12 мая проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, сообщило Министерство коммерции КНР.

Ранее американская сторона выразила готовность вести диалог по тарифам и связанным с ними вопросам по нескольким каналам.

«После тщательной оценки сообщений США Китай решил взаимодействовать с американской стороной, принимая во внимание мировые ожидания, национальные интересы и призывы американской промышленности и потребителей», — говорится в заявлении ведомства.

При этом подчеркнуто, что КНР «не будет стремиться достичь какого-либо соглашения ценой принесения в жертву своих принципов или дела международной справедливости и правосудия», а если «Китай будет вынужден сражаться, он будет сражаться до конца».

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов предпринять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции КНР.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328383/
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