В три раза сократился импорт автомашин из Китая в Кыргызстан в феврале 2025-го. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, ввоз китайских автомобилей в КР в указанный период снизился в три раза по сравнению с февралем прошлого года.

Импорт легковушек составил всего 2 тысячи 600. Отметим, в мае 2024-го в нашу страну отправили еще меньше — 2 тысячи машин.

За два первых месяца текущего года ввезено 6 тысяч 500 единиц автотранспорта из Китая. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Ранее сообщалось, что общий объем товарооборота между КНР и государствами региона составил $94,8 миллиарда в прошлом году, увеличившись на $5,4 миллиарда, в отличие от 2023-го ($89,4 миллиарда).