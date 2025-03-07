Кыргызстан упрощает таможенные процедуры для онлайн-бизнеса

В Бишкеке на площадке инвестиционного совета при кабмине состоялась встреча консультативной группы, посвященная ключевым изменениям в таможенном регулировании онлайн-торговли. Об этом сообщила пресс-служба секретариата инвестсовета.

Встреча, организованная Национальным альянсом бизнес-ассоциаций (НАБА), собрала представителей Министерства экономики, Таможенной и Налоговой служб, а также бизнес-сообщества. Главной темой обсуждения стала адаптация национального законодательства к новым нормам Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Участники встречи рассмотрели ряд важных вопросов, направленных на упрощение таможенных процедур для онлайн-торговли. Среди них:

Актуализация законодательства ЕАЭС: необходимость приведения национальных норм в соответствие с едиными правилами союза.

Создание института оператора электронной торговли: предложение по созданию специального института, который возьмет на себя функции упрощения таможенного оформления для участников рынка электронной торговли.

Введение единой таможенной ставки: обсуждение возможности установления единой ставки таможенной пошлины для определенной категории товаров, что должно сделать процесс более предсказуемым и простым.

Дискуссия о беспошлинном пороге: оживленная дискуссия развернулась вокруг вопроса беспошлинного порога для международных онлайн-посылок и его влияния на местный рынок.

Цифровизация таможенного администрирования: подчеркнута важность внедрения современных цифровых технологий для оптимизации таможенных процессов и снижения бюрократических барьеров.

Представители власти и бизнеса сошлись во мнении, что электронная торговля является одним из ключевых драйверов экономики, и создание благоприятных условий для ее развития — приоритетная задача.

Участники подчеркнули стремление к созданию прозрачных и удобных условий для бизнеса, отвечающих международным стандартам. Особое внимание уделено необходимости единых правил для всех государств ЕАЭС, чтобы избежать рисков, связанных с различиями в национальных подходах.

В качестве практического шага рассматривается возможность возобновления пилотного проекта по электронной торговле. Этот проект позволит протестировать новые механизмы таможенного администрирования в реальных условиях и отладить их работу. Также началось обсуждение кандидатур операторов электронной торговли, которые могли бы стать первыми участниками новой системы.

Секретариат инвестиционного совета при кабмине заявил о намерении продолжить активную координацию диалога между государством и бизнесом для обеспечения устойчивого развития электронной торговли в стране.