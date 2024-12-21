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Экономика

Кыргызстанская компания будет поставлять питьевую воду в Узбекистан

Узбекистанские компании Garnet Group и Magic Galaxy заключили долгосрочные соглашения на поставку бутилированной питьевой воды Crystal из Кыргызстана. Об этом сообщили в Торговом представительстве КР в РУз.

Отмечается, что танее Торгпредство организовало двухдневную деловую программу, направленную на укрепление сотрудничества между кыргызскими производителями и узбекскими импортерами. В рамках мероприятия прошли B2B-встречи и переговоры, которые способствовали заключению взаимовыгодных контрактов. Производитель воды подписал два долгосрочных контракта с дистрибьюторами Узбекистана. Она будет доступна узбекским потребителям на постоянной основе. Это способствует расширению экспортного потенциала КР, добавили в Торпредстве, подчеркнув, что продвигают бренд «Сделано в Кыргызстане».

Ранее Торговое представительство КР в Ташкенте провело предварительные переговоры с одной из крупнейших сетей супермаркетов Узбекистана о возможности регулярных поставок кыргызского картофеля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314989/
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