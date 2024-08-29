Почему прогнозы КР и международных банков по ВВП отличаются? Ответ Минэконома

Прогнозы международных финансовых институтов и Минэконома Кыргызстана различаются. На встрече с журналистами министр экономики Данияр Амангельдиев объяснил, с чем это связано.

По его словам, различия возникают из-за того, что международные организации часто не учитывают специфические мероприятия, которые правительство планирует. Например, наша республика запланировала 344 мероприятия, каждое из которых имеет потенциальное влияние на экономический рост.

Международные прогнозы могут быть скептичными, так как основываются на данных, которые могут не отражать всех действий правительства. Данияр Амангельдиев

Министр отметил, что его команда регулярно участвует в международных конференциях и консультациях, где обсуждаются перспективы экономики и потребность в финансовых ресурсах. По его словам, Всемирный банк и Международный валютный фонд иногда критикуют местные прогнозы и говорят, что предсказания экономистов КР часто не сбываются.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что для обеспечения роста экономики Кыргызстан должен не только поддерживать существующую налоговую базу, но и привлекать внешние инвестиции, создавать новые предприятия и развивать экспорт. Это невозможно без создания благоприятной инвестиционной среды и гарантий для инвесторов.