Стоимость золота продолжает расти и достигла $2 тысяч 550 за унцию

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) продолжает свой рост и достигла исторического максимума. Оно торгуется выше $2 тысяч 550 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14.40 по Бишкеку золото торгуется на уровне $2 тысяч 555,7 за унцию. Утром эта цифра составляла $2 тысячи 552,2.

Агентство Bloomberg отмечает, что золото стабильно держится вблизи рекордного максимума перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится 23 августа. Оно определит, насколько быстро в США снизятся процентные ставки. На смягчение денежно-кредитной политики также может повлиять отчет по безработице в Соединенных Штатах, который опубликуют 22 августа.

Ценовое ралли началось еще в марте 2023 года. В исследовании банка J.P. Morgan подчеркивалось, что в условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно дорожает за счет своей репутации безопасного актива.