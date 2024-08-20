08:59
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Стоимость золота продолжает расти и достигла $2 тысяч 550 за унцию

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) продолжает свой рост и достигла исторического максимума. Оно торгуется выше $2 тысяч 550 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14.40 по Бишкеку золото торгуется на уровне $2 тысяч 555,7 за унцию. Утром эта цифра составляла $2 тысячи 552,2.

Агентство Bloomberg отмечает, что золото стабильно держится вблизи рекордного максимума перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится 23 августа. Оно определит, насколько быстро в США снизятся процентные ставки. На смягчение денежно-кредитной политики также может повлиять отчет по безработице в Соединенных Штатах, который опубликуют 22 августа.

Ценовое ралли началось еще в марте 2023 года. В исследовании банка J.P. Morgan подчеркивалось, что в условиях экономической и геополитической нестабильности золото традиционно дорожает за счет своей репутации безопасного актива.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302583/
просмотров: 3157
Версия для печати
Материалы по теме
Цена стандартного золотого слитка впервые превысила $1 миллион
Кыргызстан в первом полугодии увеличил экспорт золота на 18,75 процента
В Баткене задержали мужчин, незаконно добывающих золото на месторождении Ничкесу
В жилмассиве «Арча-Бешик» воры попали на видео. Украли золото и сиденья авто
Санкции США. Мосбиржа приостановила размещение данных об объеме торгов золотом
Нацбанк разрешил Евразийскому сберегательному банку продавать золотые слитки
«Кыргызалтын» получил 15 новых лицензий, включая разработку урана
В августе «Кыргызалтын» откроет завод по выпуску золотых слитков в Кара-Балте
«Кыргызалтын» и индийские инвесторы построят ЗИФ в Джалал-Абаде за $25 миллионов
«Кыргызалтын» оценил запасы трех ранее нерентабельных рудников в 15 тонн золота
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается