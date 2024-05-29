Курсы российского рубля и евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь

За последние сутки курсы российского рубля, евро и тенге выросли относительно сома. Доллар пока дешевеет. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,61-87,9 сома, продают — по 88,2-88,38 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,9 сома (снижение на 0,02 процента).

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Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,81-95 сомов, продают — по 95,4-95,81 сома. Официальный курс — 95,5517 сома (рост — 0,17 процента).

Российский рубль после падения начинает возвращать свои позиции. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,982-0,985 сома, продают — по 0,99-0,999 сома. Курс Национального банка — 0,9912 сома (рост — 2,4 процента).

Курс казахского тенге за сутки также подрос. Сегодня его покупают по 0,1372-0,1393 сома, продают — по 0,2- 0,2054 сома. Официальный курс — 0,199 сома (рост — на 0,3 процента).

Нацбанк Кыргызстана в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала 2024 года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024 года Нацбанк изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.