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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.     

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