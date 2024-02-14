В Кыргызстане евро подешевел на 50-70 тыйынов

В Кыргызстане за последние сутки курс евро снизился сразу на 50-70 тыйынов. Кроме того, немного подешевел тенге.

Сегодня евро покупают по 95-96 сомов, продают — по 96-97 сомов. Номинальный курс установлен Национальным банком в 96,3072 сома (снижение на 0,05 процента).

Курс покупки казахского тенге сегодня составляет 0,13-0,139 сома, продажи — 0,201-0,209 сома. Официальный курс составляет 0,1996 сома (снижение на 0,3 процента).

Российский рубль балансирует на уровне, равном сому. Сегодня его покупают по 0,965-0,975 сома, продают — по 0,995-1,005 сома. Номинальный курс — 0,982 сома (снижение на 0,11 процента).

Курс доллара США остается стабильным. Его покупают по 89,3-89,4 сома, продают — по 89,7-89,72 сома при официальном курсе в 89,43 сома.