За выходные в Кыргызстане подешевел российский рубль

За выходные в Кыргызстане снизился курс российского рубля. Он снова стал дешевле сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают российскую валюту по 0,985-0,99 сома, продают — по 1,01-1,02 сома. Номинальный курс составляет 0,9972 сома (снижение на 0,44 процента).

Казахский тенге также немного снизился в цене. Его покупают по 0,135-0,139 сома, продают — по 0,204-0,21 сома. Официальный курс составляет 0,1986 сома.

Доллар США остается относительно стабильным. Курс покупки сегодня — 89,1-89,3 сома, продажи — 89,7-89,72 сома. Номинальный курс установлен Нацбанком на отметке в 89,32 сома.

Курс евро также практически не изменился. Его покупают по 96,5-96,7 сома, продают — по 97,4-97,6 сома при официальном курсе в 96,9479 сома (рост на 0,12 процента).