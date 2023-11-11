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Экономика

Мед из Кыргызстана будут экспортировать в Ташкент

В Ташкенте состоялась встреча между торговым представителем Кыргызстана в Узбекистане Алмазом Темирбековым и представителем пчеловодческого хозяйства соседнего государства Шухратом Ганиевым. Об этом сообщили в представительстве.

По его данным, на встрече подписан меморандум о сотрудничестве и предварительный контракт по поставке горного кыргызского меда в Ташкент.

«Этот шаг открывает новые перспективы для развития торговых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном в сфере пчеловодства и производства меда. Меморандум о сотрудничестве ставит целью реализацию совместных проектов, а предварительный контракт предполагает поставки горного кыргызского меда в столицу Узбекистана», — отметили в торговом представительстве.

Стороны выразили уверенность в успешной реализации этого проекта, который представляет собой не только экономическое сотрудничество, но и культурный обмен между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279460/
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