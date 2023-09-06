11:01, 06 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 сентября
11:01, 06 сентября 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.
Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274308/
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