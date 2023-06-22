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Экономика

В Кыргызстане хотят отменить штрафы за досрочное погашение кредитов

В Кыргызстане предлагают внести поправки в Гражданский кодекс. Законопроект вынесли на общественное обсуждение Национальный банк и кабинет министров.

Они предлагают отменить взимание штрафов, комиссий и пени за досрочное погашение кредита или лизинговое финансирование.

Сейчас вопрос регулируется коммерческими банками самостоятельно. Чаще всего клиенту необходимо уведомить учреждение о желании погасить заем раньше срока. Тогда никаких штрафов платить не надо. Если же нарушить этот пункт договора, то финансово-кредитные учреждения берут комиссии или штрафы.

Изменения коснутся и платежей по лизингу. Раньше в Гражданском кодексе вообще не было пункта о досрочном погашении такого типа займа.

Отмечается, что документ разработан для приведения в соответствие нормативно-правовых актов с конституционным Законом «О Национальном банке» и Законом «О банках и банковской деятельности».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268750/
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