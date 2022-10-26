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Экономика

В Кыргызстане создадут фонд зеленой энергетики

В Кыргызстане создадут фонд зеленой энергетики, который будет софинансировать покупку энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков.

По его словам, по закону электроэнергию должны закупать «Электрические станции», но у них есть определенные сложности, в том числе и долги.

«Было принято решение о создании фонда зеленой энергетики. Если успеем, то в следующем году будет софинансирование из этого источника», — сказал замминистра.

Сабырбек Султанбеков добавил, что в будущем, возможно, закупкой электроэнергии будет заниматься и НЭСК. Он напомнил, что прошло объединение с распредсектором. «Рассматривается вариант, что «Национальные сети» тоже будут закупать», — отметил он.

По его словам, каждый генерирующий источник будет персонально заключать договор на поставку.

Сабырбек Султанбеков добавил, что после окончания льготного периода в 15 лет производители возобновляемых источников электроэнергии должны будут сами искать покупателей электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249180/
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