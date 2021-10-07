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Экономика

Очередная компания из ОАЭ планирует инвестировать в проекты Кыргызстана

В Бишкек приехали арабские бизнесмены. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций.

Реализацию различных инвестиционных проектов в Кыргызстане намерены обсудить представители арабской компании Royal Group и директор по развитию бизнеса в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и цифровом секторе ОАЭ Али Альрашди. 

«Будут представлены инвестиционные проекты в сфере строительства гостиничных и рекреационных комплексов, а также в сфере животноводства. Делегация посетит различные объекты в Бишкеке и Иссык-Кульской области для изучения возможности строительства гостиничных и бизнес-комплексов, а также курортно-рекреационных на побережье и горной местности», — говорится в сообщении.

Отметим, что в сентябре другая компания из ОАЭ также посетила Бишкек. На встрече обсуждали вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Кыргызская сторона также предоставила информацию об энергетических проектах в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209592/
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