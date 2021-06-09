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Экономика

Доллар в Кыргызстане снова дешевеет

После повышения почти до 85 сомов доллар в Кыргызстане снова начал дешеветь. С начала недели он потерял 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 84,15-84,3 сома, а продают — по 84,55-84,7 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,6308 сома.

Российский рубль при этом остается довольно стабильным. Его покупают по 1,155-1,162 сома, а продают — по 1,172-1,177 сома. Официальный курс составляет 1,1621 сома (рост — на 0,15 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196951/
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