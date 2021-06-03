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Экономика

Поправки в УК и УПК ведут к криминализации экономических преступлений

«Вместо обещанной декриминализации, наоборот, наблюдается тенденция к криминализации экономических преступлений», — заявила сегодня на круглом столе юрист аппарата бизнес-омбудсмена Сафарбек кызы Айсанат.

По ее словам, большая часть рекомендаций, прописанных в указах президента по защите бизнеса, не учтена. Кроме того, есть нормы, по которым ужесточается наказание за экономические преступления.

«Мы не понимаем, почему за какие-то преступления с суммой уклонения от уплаты платежей в 100 тысяч сомов предусмотрено лишение свободы до 5 лет, а за какие-то с суммой уклонения 5 миллионов сомов — нет. В новых УК и УПК есть негативные изменения, которые будут напрямую затрагивать работу бизнеса», — заключила Сафарбек кызы Айсанат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196233/
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