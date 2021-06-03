11:33
USD 84.48
EUR 102.91
RUB 1.15
Экономика

В Уголовно-процессуальный кодекс включили налоговые проверки. Бизнес недоумевает

В полномочия прокурора предлагают включить право выносить постановление о проведении ревизии, инвентаризации, плановых и внеплановых налоговых проверок. Об этом стало известно сегодня на круглом столе по обсуждению декриминализации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Отмечается, ранее в рамках совета по экономической реформе обсуждали этот вопрос. И тогда представители бизнеса и юристы говорили, что нормы о назначении проверок вообще не должно быть в Уголовно-процессуальном кодексе. Ведь проведение налоговых проверок регламентировано Налоговым кодексом.

«Следовательно, подобные действия не могут быть регламентированы как процессуальные. Кроме того, назначение налоговых проверок для выявления совершения преступления создает конфликт интересов между сотрудниками налоговых органов, которые ранее не выявили неуплату налогов, и следователем, который проверку назначил», — говорится в отчете института бизнес-омбудсмена.

«Эта норма не решает ранее озвученные проблемы бизнеса, в том числе выявленные в рамках рассмотрения жалоб. Наоборот, она усугубляет их и способствует необоснованному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196230/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Поправки в УК и УПК ведут к криминализации экономических преступлений
Султан Ахматов: Главное, не убрать документы, которые помогают бизнесу
В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство прокомментировали в МВД
Ввести ответственность за помехи для работы бизнеса предлагают в МДС
На Иссык-Куле прокуратура провела 23 проверки по защите прав предпринимателей
Вами прикрываются. Открытое обращение Чолпон Джакуповой к Садыру Жапарову
Закошмаренный локомотив экономики. Как президенты обещали защищать бизнес
Популярные новости
&laquo;Кумтор Голд Компани&raquo; и&nbsp;&laquo;Кумтор оперейтинг компани&raquo; начали процесс банкротства «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» начали процесс банкротства
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Дочерние компании Centerra Gold Inc. тоже обратились в суд
С&nbsp;1&nbsp;июля в&nbsp;Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и&nbsp;табака С 1 июля в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкоголя и табака
Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к&nbsp;народу Кыргызстана Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к народу Кыргызстана
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
3 июня, четверг
11:27
Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем по центру Бишкека Исчезновение Орхана Инанды. Митингующие прошли маршем п...
11:26
Поправки в УК и УПК ведут к криминализации экономических преступлений
11:21
Забастовка маршруток. Водители выступили с обращением к чиновникам Бишкека
11:19
Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты хотят заслушать информацию МВД
11:16
Конфликт на границе: концепт военной агрессии Таджикистана отправят в ООН