В Уголовно-процессуальный кодекс включили налоговые проверки. Бизнес недоумевает

В полномочия прокурора предлагают включить право выносить постановление о проведении ревизии, инвентаризации, плановых и внеплановых налоговых проверок. Об этом стало известно сегодня на круглом столе по обсуждению декриминализации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Отмечается, ранее в рамках совета по экономической реформе обсуждали этот вопрос. И тогда представители бизнеса и юристы говорили, что нормы о назначении проверок вообще не должно быть в Уголовно-процессуальном кодексе. Ведь проведение налоговых проверок регламентировано Налоговым кодексом.

«Следовательно, подобные действия не могут быть регламентированы как процессуальные. Кроме того, назначение налоговых проверок для выявления совершения преступления создает конфликт интересов между сотрудниками налоговых органов, которые ранее не выявили неуплату налогов, и следователем, который проверку назначил», — говорится в отчете института бизнес-омбудсмена.

«Эта норма не решает ранее озвученные проблемы бизнеса, в том числе выявленные в рамках рассмотрения жалоб. Наоборот, она усугубляет их и способствует необоснованному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса», — отметили в ведомстве.