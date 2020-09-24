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Экономика

Интервенция не подействовала. Курс доллара продолжает расти

Проведенная Национальным банком интервенция пока не дала результатов. Курс доллара все равно растет.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,15-79,3 сома, а продают — по 79,55-79,6 сома. За сутки она подорожала еще на 10 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 79,3486 сома (рост — на 0,11 процента).

Российский рубль при этом продолжает терять позиции. На фоне роста курса доллара его стоимость снижается. Сегодня рубль покупают по 1,025-1,03 сома, а продают — по 1,042-1,05 сома. Официальный курс составляет 1,0392 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166202/
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