На «Кумторе» произвели более 4,7 тонны золота за первые три месяца 2020 года

Centerra Gold Inc. («Центерра») и «Кумтор Голд Компани» («Кумтор») подвели итоги работы в первом квартале 2020 года. За первые три месяца 2020 года на руднике произвели 152 тысячи 307 унций, или 4 тонны 737,28 килограмма золота.

С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 2,82 миллиарда сомов. Об этом сообщил отдел по связям со СМИ «Кумтор Голд Компани».

Производство и реализация продукции

В первом квартале 2020 года объем производства золота из складской руды на «Кумторе» составил 152 тысячи 307 унций (в том же квартале 2019-го — 150 тысяч 308 унций).

Увеличение производства золота связано с более высоким объемом извлечения золота из руды и в результате переработки угольной мелочи, что отчасти нивелировано снижением содержания золота в руде. В первом квартале 2020 года на промышленную переработку подавалась руда со средним содержанием 3,5 грамма на тонну при объеме извлечения 83,7 процента, тогда как в том же квартале предыдущего года показатели составляли 3,7 грамма на тонну и 82 процента.

В первом квартале 2020 года реализовали 160 тысяч 90 унций, или 4 тонны 979,36 килограмма золота. Общий доход от реализации — $248,9 миллиона.

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления За первые три месяца 2020 года платежи в бюджет в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 2,82 миллиарда сомов.

COVID-19

В первом квартале 2020 года при поддержке правительства Кыргызстана на «Кумторе» провели комплекс профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения вируса COVID-19.

В частности, увеличили срок вахтовых работ, приняли меры по ограничению контактов между сотрудниками, занятыми на основных производственных циклах золотоизвлекательной фабрики, и теми, кто задействован в горных работах. Более строго соблюдались правила гигиены труда, обеспечили социальное дистанцирование в целях создания безопасных условий труда для сотрудников компании и подрядных организаций, а также в интересах безопасности местного населения и других заинтересованных лиц.

Принятые меры преследуют цель обеспечить непрерывность работы всей цепочки поставок, чтобы рудник мог работать бесперебойно.

Несмотря на строгость ограничений, введенных правительством в отношении свободы передвижения людей и грузов внутри страны, правительство оказало поддержку для обеспечения непрерывности производства на руднике «Кумтор».

Комментарий

Президент и Главное должностное лицо Центерры, Скотт Перри, подчеркнул: «В рамках нынешней борьбы с вирусом COVID-19 мы сознательно принимаем профилактические меры по предупреждению его распространения, охране здоровья и обеспечению безопасности и благополучия наших сотрудников, лиц, работающих по контракту, а также местного населения. Кроме того, 19 апреля 2020 года мы отметили важное событие: рудник «Оксют» отработал один год без случаев травматизма с потерей рабочего времени. За подобными достижениями стоит наша неуклонная решимость следовать своей программе Work Safe Home Safe».

«Эффективная деятельность «Кумтора» и «Маунт Миллиган» в четвертом квартале 2019 года успешно продолжилась и в первом квартале 2020 года. Оба предприятия добились совокупного производства золота в 185 тысяч 988 унций, при этом их совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили в первом квартале 2020 года $712. Для «Кумтора» также это был успешный квартал: произведено 152 тысячи 307 унций золота, а его совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили $644», — отметил Скотт Перри.

Весь квартал «Кумтор» работал в штатном режиме. На фабрике ежедневно перерабатывали около 18 тысяч тонн складской руды. Скотт Перри

«В рамках борьбы с вирусом COVID-19 на предприятии продлили график вахтовых работ с двухнедельного режима до четырехнедельного. Новую смену доставляют на место заблаговременно, она живет в карантинных условиях. До того, как новая смена приступает к работе, она подвергается строгой обсервации. Кроме того, во время пребывания на территории рудника руководством не допускаются контакты между сотрудниками разных смен», — отметил Скотт Перри.