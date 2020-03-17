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Экономика

Из-за коронавируса многие авиакомпании могут обанкротиться уже к концу мая

К концу мая 2020 года пандемия коронавируса может обанкротить большинство авиакомпаний по всему миру, если правительства стран и отрасль не предпримут согласованные шаги, которые позволят избежать такой ситуации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сиднейский авиационный консультативный центр CAPA.

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По его данным, скорее всего, многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или существенно нарушили долговые обязательства. Это происходит из-за того, что авиаперевозчики быстро истощают денежные резервы, поскольку многие рейсы отменяют, а те, что выполняют, идут полупустыми самолетами.

«Чтобы избежать катастрофы, необходимо скоординировать действия правительств и промышленности. В противном случае выход из кризиса будет напоминать жестокое поле битвы, усеянное жертвами», — говорится в заявлении CAPA.

В отчете организации сказано, что многие крупные авиаперевозчики из США, Китая и Ближнего Востока, скорее всего, выживут благодаря правительственной помощи и поддержке владельцев компаний.

Авиаперевозчики суммарно могут потерять в этом году до $113 миллиардов.

Международная ассоциация воздушного транспорта

Авиакомпании стали одной из самых крупных корпоративных жертв эпидемии коронавируса, поскольку из-за продолжающего распространяться заболевания все больше стран сокращают или даже прекращают авиасообщение. Некоторые авиаперевозчики, такие как American Airlines и Qantas Airways значительно сократили количество перелетов. Шведская компания SAS AB временно уволила большую часть сотрудников, отметил портал 3DNews.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146781/
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