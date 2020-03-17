Из-за коронавируса многие авиакомпании могут обанкротиться уже к концу мая

К концу мая 2020 года пандемия коронавируса может обанкротить большинство авиакомпаний по всему миру, если правительства стран и отрасль не предпримут согласованные шаги, которые позволят избежать такой ситуации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сиднейский авиационный консультативный центр CAPA.

По его данным, скорее всего, многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или существенно нарушили долговые обязательства. Это происходит из-за того, что авиаперевозчики быстро истощают денежные резервы, поскольку многие рейсы отменяют, а те, что выполняют, идут полупустыми самолетами.

«Чтобы избежать катастрофы, необходимо скоординировать действия правительств и промышленности. В противном случае выход из кризиса будет напоминать жестокое поле битвы, усеянное жертвами», — говорится в заявлении CAPA.

В отчете организации сказано, что многие крупные авиаперевозчики из США, Китая и Ближнего Востока, скорее всего, выживут благодаря правительственной помощи и поддержке владельцев компаний.

Авиаперевозчики суммарно могут потерять в этом году до $113 миллиардов. Международная ассоциация воздушного транспорта

Авиакомпании стали одной из самых крупных корпоративных жертв эпидемии коронавируса, поскольку из-за продолжающего распространяться заболевания все больше стран сокращают или даже прекращают авиасообщение. Некоторые авиаперевозчики, такие как American Airlines и Qantas Airways значительно сократили количество перелетов. Шведская компания SAS AB временно уволила большую часть сотрудников, отметил портал 3DNews.