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Экономика

Цифра дня. 353 компании числились в реестре банкротов в 2019 году

В 2019 году в Кыргызстане было 353 компании-должника, признанных (объявленных) банкротами. Об этом на коллегии Минэкономики сообщил заместитель директора департамента по делам банкротства Эркин Бакиров.

По его данным, только у 43 компаний-должников есть активы. Из числа должников 16 компаний с государственной долей участия. При этом из 353 должников, находящихся в процессе банкротства, более 87,8 процента не имеют имущества.

«У значительной части не установлено местонахождение руководителя. Поэтому в отношении 339 должников применили процедуру специального администрирования методом ликвидации», — подчеркнул Эркин Бакиров.

В 2019 году в департамент поступило 30 заявлений на инициирование процесса банкротства. Из них 25 дел о признании банкротами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144381/
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