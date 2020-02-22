Цифра дня. 353 компании числились в реестре банкротов в 2019 году

В 2019 году в Кыргызстане было 353 компании-должника, признанных (объявленных) банкротами. Об этом на коллегии Минэкономики сообщил заместитель директора департамента по делам банкротства Эркин Бакиров.

По его данным, только у 43 компаний-должников есть активы. Из числа должников 16 компаний с государственной долей участия. При этом из 353 должников, находящихся в процессе банкротства, более 87,8 процента не имеют имущества.

«У значительной части не установлено местонахождение руководителя. Поэтому в отношении 339 должников применили процедуру специального администрирования методом ликвидации», — подчеркнул Эркин Бакиров.

В 2019 году в департамент поступило 30 заявлений на инициирование процесса банкротства. Из них 25 дел о признании банкротами.