Более 9,3 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I полугодии 2019 года

Объем производства золота на руднике «Кумтор» в первом полугодии 2019 года составил 301 тысячу 373 унции, или 9 тонн 373,76 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 4,22 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

Объем производства золота на «Кумторе» во втором квартале 2019 года составил 151 тысячу 065 унций золота (1 тройская унция = 31,10348 грамма), тогда как в аналогичном квартале 2018-го — 83 тысячи 802 унции.

Читайте по теме Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года

Объем производства во втором квартале 2019 года вырос за счет переработки руды, заскладированной из рабочих зон № 18 и 19 с более высоким содержанием руды и более высоким коэффициентом извлечения. Во втором квартале 2018-го на переработку поступала руда с меньшим содержанием золота, заскладированная из рабочей зоны № 17 и карьера «Сары-Тор».

Если в течение второго квартала 2019 года среднее головное содержание перерабатываемой на ЗИФ руды составляло 3,48 г/т с коэффициентом извлечения 82,3 процента, то в тот же период 2018-го эти показатели составляли 2,27 г/т и 70,3 процента соответственно.

Во втором квартале 2019 года было реализовано 153 тысячи 307 унций, или 4 тонны 768,38 килограмма золота. Общий доход от реализации золота во втором квартале 2019-го составил $197,7 миллиона.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте, как это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызстана. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Операционные расходы и совокупные показатели

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, во втором квартале 2019 года сократились на $0,8 миллиона и составили $52,4 миллиона.

Снижение расходов во втором квартале 2019 года обусловлено более низкими затратами на дизельное топливо ($1,9 миллиона) в результате уменьшения объемов отработки горной массы и меньшего потребления дизтоплива за счет сокращения дистанций откатки и простоев по погодным условиям.

Фото «Кумтор Голд Компани»

Фабричные расходы во втором квартале составили $18,1 миллиона, а в 2018-м — $16,6 миллиона.

Увеличение главным образом связано:

с увеличившимися расходами на переработку угольной мелочи по сравнению с тем же периодом 2018 года (переработка угольной мелочи еще не набрала таких оборотов);

с увеличившимися расходами на приобретение мелющих материалов в связи с переработкой более твердой руды;

с увеличением расходов на приобретение цианида в связи с повышением тарифов и увеличением его потребления.

Указанные расходы были частично нивелированы снижением затрат на футеровки за счет времени их замены в мельницах.

Расходы на содержание рудника во втором квартале 2019 года составили $12 миллионов против $12,8 миллиона в 2018-м.

Это связано со снижением объема потребления услуг подрядчиков и сокращением расходов на их оплату ($0,6 миллиона) и с сокращением расходов на материально-техническое обеспечение лагеря.

Динамика прочих расходов

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, возросли и составили во втором квартале 2019 года $43,6 миллиона против $31 миллиона в 2018-м. В основном это результат увеличения объемов реализации и увеличившейся амортизации капитализации вскрышных работ в связи с выходом руды из рабочей зоны № 19.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) составили во втором квартале 2019 года $562 против $1 тысячи 071 во втором квартале 2018-го.

Фото «Кумтор Голд Компани»

Снижение главным образом связано с увеличением объема реализации продукции и уменьшением объема вскрышных работ в результате выхода к рудной зоне в западной части рабочего участка № 19 в июне 2019 года (раньше, чем в 2018-м), а также в результате прекращения капитализации отсроченных расходов на вскрышные работы c последующим признанием этих расходов в стоимости запасов.

С учетом налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили во втором квартале 2019 года $744 против $1 тысячи 254 в 2018-м.

Снижение связано с сокращением совокупных расходов на поддержание основных фондов (смотри объяснение выше), что было частично нивелировано увеличением налога на валовой доход вследствие более высоких объемов выручки от реализации продукции во втором квартале 2019 года.

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

За первое полугодие 2019 года выплаты в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд и других обязательных платежей составили 4,22 миллиарда сомов.

Увеличенный прогноз на 2019 год и сокращение прогнозных затрат

По словам президента и главного исполнительного директора компании «Центерра Голд» Скотта Перри, достижения во втором квартале 2019 года позволили компании укрепить свои позиции и умеренно повысить объем ожидаемой годовой продукции до 550-575 тысяч унций золота.

«К тому же «Кумтору» удалось снизить прогнозные совокупные затраты на поддержание производства без учета налогов (в USD за унцию) с $685 до $635, что снижает консолидированные совокупные затраты на поддержание производства без учета налогов (в USD за унцию) в масштабе компании с $743 до $713», — приводят слова Скотта Перри в компании.

Он также отметил, что во втором квартале 2019-го сотрудники подрядных организаций, работающие на руднике «Кумтор», достигли высоких показателей в области техники безопасности, проработав один год без потери рабочего времени.

Фото из интернета. Скотт Перри

«Это достижение демонстрирует приверженность наших работников программе Work Safe — Home Safe, реализуемой «Центеррой», и стремлению к нулевому показателю происшествий на рабочем месте. «Кумтор» отработал еще один успешный квартал и произвел 151 тысячу 65 унций золота в результате переработки руды с более высоким содержанием полезного компонента и более высоким коэффициентом извлечения по сравнению с соответствующими показателями за аналогичный период прошлого года. Подвижки северо-западного борта карьера в первом квартале 2019-го стабилизировались, и во втором квартале борт сохранял устойчивость, не проявляя значительных ускорений», — рассказал президент и главный исполнительный директор компании «Центерра Голд».

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, — крупнейшее золоторудное предприятие Центральной Азии, управляемое западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 июня 2019-го на «Кумторе» произвели около 12,3 миллиона унций золота.

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

«Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания. Занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и на других рынках мира и крупнейшая западная компания по производству золота в Центральной Азии.

«Центерра» имеет два основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызской Республике и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада), ведет строительство на золотом руднике «Оксут Голд» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» владеет самым крупным пакетом акций «Центерры» — 77 миллионов 401 тысяча 766. На 5 августа 2019 года его стоимость превысила $633 миллиона.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам второго квартала 2019 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.