Дословно. Депутат парламента Талант Мамытов

Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов, выступая сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша, предложил при рассмотрении изменения в избирательное законодательство и определении даты президентских выборов соблюдать процедурные нормы.

Он выступил против внесения в повестку заседания проекта изменений избирательного законодательства.

Перестаньте ночью собираться по группам и наутро готовить сюрпризы! Наш созыв и так потерял имидж. Давайте не будем соответствовать своему названию и не будем «чимкириками». Талант Мамытов

«Нам нужна новая система. Сейчас три-четыре человека объединились и хотят продолжить старый путь. Давайте хотя бы в конце своего срока примем нужные для страны решения и оправдаем надежду народа. Законопроекты надо обсудить во фракциях и с народом», — сказал Талант Мамытов.