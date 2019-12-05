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Сюжет: Дело энергетиков

Дословно. Бывший гендиректор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Сегодня выступает бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов.
Он привел аргументы, опровергающие обвинения в том, что он лоббировал интересы компании ТВЕА по модернизации ТЭЦ.

По словам Салайдина Авазова, «Электрические станции» предлагали «Интер РАО ЕЭС», но Минэнерго возразило, написало в правительство. «Если они возражают, разве мы виноваты?» — сказал он.

Это подтверждает отсутствие сговора, согласованности в вопросе.

В одной банде мы не были.

Салайдин Авазов

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.
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