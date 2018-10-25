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Бизнес

В Сузакском районе открылся новый медицинский пункт

В селе Кыржол Сузакского района Джалал-Абадской области 25 октября открылся фельдшерско-акушерский пункт. В мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Музаффар Исаков, директор благотворительной организации Qatar Charity в Кыргызстане Усама Турабий, представитель фонда «Ассанабил» Мухаммад Мады и руководители местных органов власти.

Фонд «Ассанабил» на средства Qatar Charity построил здание, установил в новом ФАП мебель и медицинское оборудование. Здание больницы подключено к системе отопления, предусмотрен отдельный вход для инфекционного отделения.

Как отметили местные чиновники, здание новой клиники в Кыржоле соответствует гостандартам.

«Такие клиники необходимы в каждом селе: нужно вовремя ставить на учет беременных женщин, делать прививки детям, оперативно оказывать медицинскую помощь на местах»,  отметила руководитель центра семейной медицины Сузакского района Замира Орунбаева.

Это уже 9-я больница, построенная с 2017 года Qatar Charity по соглашению с Министерством здравоохранения КР. Фонд намерен продолжить свою работу в Кыргызстане.
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