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Бизнес

За два года фонд «Ассанабил» построил 33 медпункта в Кыргызстане

Общественно-благотворительный фонд «Ассанабил» в 2017-2018 годах построил во всех регионах Кыргызстана 33 медицинские клиники.

«Все эти проекты реализованы при поддержке международных организаций и частных спонсоров», — отметил глава фонда Саид Баюми. Медицинские объекты соответствуют госстандартам, и после завершения строительства их передали на баланс Минздрава КР.

Продолжается строительство двухэтажной клиники и центра гемодиализа в Кызыл-Кие и медицинского центра в Ноокате. Сдача объектов ожидается до конца 2018 года.

Еще одним крупным проектом стало обеспечение регионов каретами скорой помощи: одну передали городской больнице в Чолпон-Ате, три реанимобиля — районным больницам Чон-Алая, Ала-Буки и селу Карла Маркса Аламединского района. Кареты скорой помощи оснащены многофункциональными кроватями, кислородными баллонами и аппаратами искусственного дыхания.

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ОБФ «Ассанабил» основан в Кыргызстане 2004 году и работает над проектами по улучшению социальных условий населения КР.
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