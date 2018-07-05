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Бизнес

Исламский финансовый центр «Бакай Банка» предлагает выгодную сделку — мурабаха

Исламский финансовый центр (ИФЦ) ОАО «Бакай Банк» предлагает выгодную сделку — мурабаха. Компания работает по исламским принципам банковского дела и финансирования, в соответствии с законами шариата, по международным шариатским стандартам AAOIFI. Одним из приоритетных направлений коммерческой деятельности является мурабаха — сделка по продаже в рассрочку товара, приобретенного ИФЦ по заявке клиента, с заранее оговоренной наценкой.

Мурабаха на потребительские цели

Цель финансирования: приобретение различных товаров — бытовой, компьютерной, видео- и аудиотехники, средств связи, мебели и т.п.

Условия финансирования:

  • Физические лица, резиденты КР со стажем работы более 6 месяцев
  • Возраст клиента/поручителя: от 21 до 65 лет
  • Сумма финансирования: от 5 000 до 120 000 сомов
  • Срок финансирования: от 3 до 24 месяцев
  • Обеспечение: приобретаемое движимое имущество/поручительство
  • Первоначальный взнос

Стоимость товара до 40 000 сомов включительно:

- 15 процентов,  поручительство cупруга и/или третьего лица;

- 20 процентов, приобретаемый товар;

- 10 процентов, при получении повторного финансирования, без просрочек.

Стоимость товара от 40 001 до 60 000 сомов:

- 20 процентов, поручительство cупруга и/или третьего лица;

- 25 процентов, приобретаемый товар.

Стоимость товара от 60 001 до 120 000 сомов:

- 30 процентов, поручительство третьего лица и/или cупруга.

Необходимые документы:

  • Паспорт клиента, супруги(а) клиента, паспорт поручителя и супруги(а) поручителя
  • Свидетельство о заключении/расторжении брака
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента.

Мурабаха-универсал

Цели финансирования: развитие бизнеса (товарооборот), развитие сельского хозяйства (животноводство и растениеводство), покупка строительных материалов, покупка товара, не запрещенного законодательством КР и стандартами шариата.

Условия финансирования:

  • Физические лица, резиденты КР со стажем работы более 6 месяцев
  • Возраст клиента/поручителя: от 21 до 65 лет
  • Срок финансирования: от 3 до 60 месяцев
  • Финансирование: от 20 000 сомов и выше
  • Валюта финансирования: KGS, USD
  • Погашение: ежемесячно равными взносами, гибкий график.
  • Обеспечение: движимое и/или недвижимое имущество/поручительство
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Поручительство: по решению комитета по финансированию.

Необходимые документы:

  • Паспорта клиента, супруги(а) клиента
  • Свидетельство о заключении/расторжении брака,
  • Справка с места жительства
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента.

Справка. Исламский финансовый центр – первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 111а

Колл–центр: +996312610061, моб.: 6111

Сайт: www.ifcenter.kg

Email: office@ifcenter.kg
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