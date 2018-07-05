Исламский финансовый центр (ИФЦ) ОАО «Бакай Банк» предлагает выгодную сделку — мурабаха. Компания работает по исламским принципам банковского дела и финансирования, в соответствии с законами шариата, по международным шариатским стандартам AAOIFI. Одним из приоритетных направлений коммерческой деятельности является мурабаха — сделка по продаже в рассрочку товара, приобретенного ИФЦ по заявке клиента, с заранее оговоренной наценкой.
Мурабаха на потребительские цели
Цель финансирования: приобретение различных товаров — бытовой, компьютерной, видео- и аудиотехники, средств связи, мебели и т.п.
Условия финансирования:
- Физические лица, резиденты КР со стажем работы более 6 месяцев
- Возраст клиента/поручителя: от 21 до 65 лет
- Сумма финансирования: от 5 000 до 120 000 сомов
- Срок финансирования: от 3 до 24 месяцев
- Обеспечение: приобретаемое движимое имущество/поручительство
- Первоначальный взнос
Стоимость товара до 40 000 сомов включительно:
- 15 процентов, поручительство cупруга и/или третьего лица;
- 20 процентов, приобретаемый товар;
- 10 процентов, при получении повторного финансирования, без просрочек.
Стоимость товара от 40 001 до 60 000 сомов:
- 20 процентов, поручительство cупруга и/или третьего лица;
- 25 процентов, приобретаемый товар.
Стоимость товара от 60 001 до 120 000 сомов:
- 30 процентов, поручительство третьего лица и/или cупруга.
Необходимые документы:
- Паспорт клиента, супруги(а) клиента, паспорт поручителя и супруги(а) поручителя
- Свидетельство о заключении/расторжении брака
- Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента.
Мурабаха-универсал
Цели финансирования: развитие бизнеса (товарооборот), развитие сельского хозяйства (животноводство и растениеводство), покупка строительных материалов, покупка товара, не запрещенного законодательством КР и стандартами шариата.
Условия финансирования:
- Физические лица, резиденты КР со стажем работы более 6 месяцев
- Возраст клиента/поручителя: от 21 до 65 лет
- Срок финансирования: от 3 до 60 месяцев
- Финансирование: от 20 000 сомов и выше
- Валюта финансирования: KGS, USD
- Погашение: ежемесячно равными взносами, гибкий график.
- Обеспечение: движимое и/или недвижимое имущество/поручительство
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Поручительство: по решению комитета по финансированию.
Необходимые документы:
- Паспорта клиента, супруги(а) клиента
- Свидетельство о заключении/расторжении брака,
- Справка с места жительства
- Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность клиента.
Справка. Исламский финансовый центр – первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
Адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 111а
Колл–центр: +996312610061, моб.: 6111
Сайт: www.ifcenter.kg
Email: office@ifcenter.kg