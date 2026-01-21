O!Bank представляет O!Business — удобный и простой способ управления бизнесом для индивидуальных предпринимателей прямо со смартфона.
Принимайте оплату по QR-коду в приложении O!Business 24/7 без комиссии и с соблюдением требований налоговой службы.
Преимущества
• Генерация QR-кода прямо в приложении O!Business.
• Прием платежей от клиентов любых банков без комиссии.
• Мгновенное зачисление средств на расчетный счет 24/7.
• Полное соответствие требованиям ГНС КР.
Также в O!Business доступны:
•онлайн-регистрация ИП — без визита в налоговую службу и сбора документов;
• кредиты и овердрафты онлайн — быстро, без лишних справок;
• бесплатное открытие и обслуживание счета — оплачивайте, переводите и контролируйте баланс в любое время;
• увеличение лимита оборота и оформление бизнес-карты Visa онлайн или через выездного представителя — без посещения банка;
• бесплатное снятие наличных с карты Visa Business в любых банкоматах Кыргызстана;
• быстрые и надежные переводы внутри страны и за ее пределы.
O!Business — открывайте новые возможности для развития вашего бизнеса.
Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.
Предложение действует до 31 января 2026 года для пользователей, впервые подключающихся к O!Business.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.