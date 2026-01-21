O!Bank представляет O!Business — удобный и простой способ управления бизнесом для индивидуальных предпринимателей прямо со смартфона.

Принимайте оплату по QR-коду в приложении O!Business 24/7 без комиссии и с соблюдением требований налоговой службы.

Преимущества



• Генерация QR-кода прямо в приложении O!Business.

• Прием платежей от клиентов любых банков без комиссии.

• Мгновенное зачисление средств на расчетный счет 24/7.

• Полное соответствие требованиям ГНС КР.

Также в O!Business доступны:

•онлайн-регистрация ИП — без визита в налоговую службу и сбора документов;

• кредиты и овердрафты онлайн — быстро, без лишних справок;

• бесплатное открытие и обслуживание счета — оплачивайте, переводите и контролируйте баланс в любое время;

• увеличение лимита оборота и оформление бизнес-карты Visa онлайн или через выездного представителя — без посещения банка;

• бесплатное снятие наличных с карты Visa Business в любых банкоматах Кыргызстана;

• быстрые и надежные переводы внутри страны и за ее пределы.

O!Business — открывайте новые возможности для развития вашего бизнеса.

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Предложение действует до 31 января 2026 года для пользователей, впервые подключающихся к O!Business.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.