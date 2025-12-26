Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает уникальную возможность сделать по-настоящему запоминающийся новогодний подарок — год мобильной связи с премиальным красивым номером категории «Серебро» или «Золото».

Красивый номер — это не просто комбинация цифр. Это знак внимания, удобство в использовании, элемент стиля и особая забота о человеке, которому вы его дарите. Такой подарок будет радовать весь год — каждый раз, когда абонент будет пользоваться телефоном.

Как принять участие в акции:

Посетите любой центр обслуживания и продаж MEGA. Выберите желаемую категорию красивого номера. Подключите тариф «Элдики + MegaTV» или MIX на 6 или 12 периодов (по 28 дней каждый). Получите свой премиальный номер и наслаждайтесь преимуществами связи MEGA.

Сегодня все больше абонентов хотят подчеркнуть свою индивидуальность с помощью красивого номера — и MEGA делает это доступным каждому.

Не упустите шанс подарить стиль, удобство и эмоции, которые останутся в памяти на весь год!

MEGA — пользуйся нашей связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.